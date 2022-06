En junio podrían iniciar las vacunas a menores de seis años

Washington, DC.- Las vacunas contra el covid-19 a menores de seis años en Estados Unidos, puede iniciarse a partir del 21 de junio, si la U.S. Food & Drug Administration (FDA) aprueba las vacunas de Pfizer y de Moderna.

De esta manera, La Casa Blanca continúa en la ruta de vacunación en el país, según Ashish Jha, coordinador de la respuesta del Gobierno estadounidense a la pandemia.

Ver más: Pfizer solicita tercera vacuna en niños menores de cinco años

De la misma forma, Jha precisó que un comité de científicos de la FDA será el encargado de esta aprobación, donde revisarán los datos de estas vacunas entre el 14 y el 15 del mes de junio.

En este sentido, Jha añadió, «Esperamos una decisión de la FDA poco después de la reunión del comité asesor». Pero, también dejó sobre la mesa que este no es el último paso del proceso. Es decir, después las vacunas tienen que pasar por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Hosting a summer gathering? Outside is best! If inside, open doors and windows and/or run a portable HEPA air cleaner to help reduce #COVID19 in the air. Your HVAC can also help filter air when the fan is set to “on.” See more ways to improve ventilation:

En el otro bando, Pfizer anunció que había completado su solicitud a la FDA, con la finalidad de que autorizará su vacuna de tres dosis contra el covid-19, para menores de entre seis meses y cinco años.

This summer, make sure your child brings COVID protection along with the sunscreen and bug spray.​

Make a COVID safety plan for your child and talk with their pediatrician about vaccines today. Find COVID resources at https://t.co/TYqYh67ANl​. #WeCanDoThis pic.twitter.com/kxQk5Yvt9c

— U.S. FDA (@US_FDA) June 2, 2022