Pfizer solicita tercera vacuna en niños menores de cinco años

Nueva York, NY.- Pfizer y BioNTech precisaron en un comunicado que «tres dosis» de su vacuna contra el covid-19, en niños entre seis meses y cinco años, ofrecen «una respuesta inmune fuerte, una alta eficacia y una seguridad favorable».

En este sentido, las compañías resaltaron que a través de ensayos clínicos determinaron que las tres dosis cumplen con los criterios requeridos para que las autoridades sanitarias hagan una aprobación de emergencia.

El comunicado asegura que en las investigaciones se observó una eficacia del 80.3% después de la tercera dosis. Al mismo tiempo, se añade que la tercera dosis de 3 microgramos fue bien tolerada por 1.678 niños menores de cinco años.

Las farmacéuticas resaltaron, «El nivel de dosis de 3 µg (microgramos). Que representa una décima parte de la dosis para adultos, se seleccionó para niños menores de cinco años en función de la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad».

We & @BioNTech_Group shared positive data from our #COVID19 vaccine trial in children ages 6 mo to <5 yrs. These data showed three doses of our vaccine demonstrated a strong immune response, high efficacy & favorable safety profile in this age group: https://t.co/4QtLZp9YpU pic.twitter.com/eonCLHktRs

— Pfizer Inc. (@pfizer) May 23, 2022