The White House anunció nuevas medidas contra el covid-19

Washington, DC.- La administración Biden anunció una serie de nuevas medidas para minimizar la propagación del covid-19, de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo, dentro de las recomendaciones destaca la promoción de vacunas y el refuerzo para el personal escolar.

En un comunicado, The White House precisó en un comunicado recordando cuando Biden llegó al poder en enero de 2021, «menos de la mitad de las escuelas desde jardín de niños a secundaria estaban abiertas para las clases con asistencia personal».

Asimismo, el comunicado añadió, «El presidente dio la máxima prioridad a hacer que las escuelas reabrieran en un ambiente sano y que los niños retornaran a las aulas. Como resultado, todas las escuelas estuvieron abiertas en el año lectivo pasado».

Dentro de la serie de nuevas medidas de The White House, se hace hincapié en la completación del esquema de vacunas. Sin dejar de lado los refuerzos, «como la primera línea de defensa para proteger el aprendizaje con asistencia personal».

