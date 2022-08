CDC anuncia nueva guía sobre covid-19

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en una actualización de una nueva guía dejaron de recomendar a las escuelas recomendar las cuarentenas para aquellos alumnos que en algún momento fueron expuestos a casos de covid-19.

En la nueva guía de los CDC, publicada este jueves en el portal de la institución, también eliminan la cuarentena para las personas no vacunadas que también hayan sido expuestas al covid-19.

Por otro lado, la nueva guía dejó de recomendar el distanciamiento de seis pies. Al tiempo que se eliminaron los test rutinarios tanto a estudiantes como a empleados que aparentemente están sanos.

CDC is updating its guidance to help you better understand how best to protect yourself and others from #COVID19. Learn more: https://t.co/DmfPOAPMjW. pic.twitter.com/8F8U0iz2JU

— CDC (@CDCgov) August 11, 2022