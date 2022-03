¿Se aproxima un segundo refuerzo contra el covid-19?

Washington, DC.- La farmacéutica de estadounidense Moderna, solicitó a la Food and Drug Administration (FDA), la autorización de una segunda dosis de refuerzo contra el covid-19, para los mayores de 18 años.

Asimismo, la petición de Moderna tiene una mayor envergadura que la formulación de la farmacéutica Pfizer y BioNTech. En su caso, ambas compañías pidieron a la FDA, que se apruebe una segunda dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años o mayore.

Así pues, Moderna en un comunicado, precisó que su solicitud cubre a todos los adultos, tomando en cuenta que los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y otras autoridades sanitarias, puede contar con la flexibilidad para decidir quién debe aplicarse un segundo refuerzo.

En retrospectiva, la FDA autorizó el primer refuerzo de las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech en noviembre, una vez concluido que las primeras dos dosis pierden vigencia con el paso del tiempo.

