La TSA extiende mandato de mascarillas

Washington, DC.- La Transportation Security Administration (TSA), anunció este jueves que extenderá el mandato de mascarillas hasta el próximo 18 de abril, tomando en cuenta que estaba programado a expirar este 18 de marzo.

En este sentido, el uso de mascarilla tanto en aviones, autobuses, trenes y centros de tránsito seguirá vigente un mes más. Esto permitirá, que se tomen medidas que puedan relajar o eliminar el mandato.

Ver más: Novedoso método para detección temprana de cáncer de páncreas

De esta manera, la TSA subrayó que este mes adicional dará tiempo a los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), para estudiar y desarrollar nuevas medidas enmarcadas en el número de contagiados por el covid-19.

De este modo, más del 90% de la población de Estados Unidos se considera que vivía en áreas con bajos niveles de contagiados del covid-19. Por esta razón, las CDC retiraron el mandato obligatorio de uso de mascarillas en lugares públicos. Aunado a esto, algunos gobernadores, incluso algunos demócratas, relajaron el uso de mascarillas en interiores.

BREAKING NEWS: At CDC’s recommendation, TSA will extend the security directive for mask use on public transportation and transportation hubs for one month, through April 18th. https://t.co/OSQnzzp5AN pic.twitter.com/nLFOZJTkT5

— TSA (@TSA) March 10, 2022