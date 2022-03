La normalidad pandémica de Estados Unidos a la vuelta de la esquina

Washington, DC.- Estados Unidos con una tasa del 65.2% de vacunados contra el covid-19, está encaminada hacia la normalidad pandémica, luego de dos años de medidas sanitarias y alrededor de 965.000 fallecidos por el virus.

El rasgo más importante que hace creer que la normalidad está a la vuelta de la esquina, es el levantamiento en varios estados del levantamiento del uso de tapabocas en sitios público cerrados.

Ver más: La TSA extiende mandato de mascarillas

El hecho de que los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), estén evaluando este escenario, es lo que hace pensar que la normalidad está cerca. Pese a que la cifra de muertes diarias supera los 1.000 fallecidos, con contagios diarios cercanos a las 50.000 personas.

Durante estos dos años Estados Unidos aprendió a convivir con el covid-19, que según los datos oficiales es la nación más castigada por el virus. Aunque, se tenía la falsa percepción de que Estados Unidos era la más preparada para maniobrar los efectos de la pandemia.

DYK? CDC’s home for #COVID19 data, the COVID Data Tracker, has a new homepage with updated tools & features to make it easier to find information to help protect yourself & loved ones. Data are updated daily & new features are added every week. See more: https://t.co/iqiSzXn4w3.

— CDC (@CDCgov) March 11, 2022