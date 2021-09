Orden de Biden para vacunación de empleados federales

Washington, DC.- El presidente Biden, anunciará en las próximas horas, la orden de vacunación obligatoria contra el covid-19, de todos los empleados del Gobierno Federal. Se considera, que son aproximadamente 2,1 millones de personas.

Por su parte, se prevé que Biden, dara a conocer la orden en un discurso desde The White House a las 17.00 (hora local). Se especula que, el presidente estadounidense delineará sus planes para frenar al avance de la variante delta en el país.

Al mismo tiempo, se espera que establezca la estrategia de administrar una tercera dosis de la vacuna para reforzar la inmunidad entre la población.

El presidente Biden reforzará, de este modo, las exigencias sobre los empleados federales quienes hasta ahora tenían la opción de no ser vacunados si se sometían a pruebas de covid-19 de manera regular.

The pandemic of the unvaccinated is a tragedy that is preventable. People are dying and will die from COVID-19 who don't have to.

If you haven't gotten vaccinated, do it now. It could save your life and the lives of those you love.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 8, 2021