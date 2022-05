FDA hace nuevo anuncio de refuerzo de Pfizer

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso de una dosis de refuerzo de Pfizer/BioNTech contra la covid-19, en niños entre los 5 y 11 años de edad, para disminuir los efectos a largo plazo en los niños infectados.

En un comunicado, Robert M. Califf, comisario de la FDA, precisó, «Si bien es cierto que la covid-19 suele ser menos severa en niños que en adultos, la ola de ómicron ha provocado que más niños enfermen y sean hospitalizados».

La FDA se basó en un estudio de la respuesta inmunitaria de un grupo de niños que ya había aprobado, en octubre de 2021, el uso del esquema completo de la vacuna Pfizer/BioNTech, en niños de este rango de edad.

Por ahora, los niños menores a 5 años no pueden vacunarse contra el covid-19, sin embargo, tanto los jóvenes entre 12 y 15 de edad y ahora los niños en edades entre 5 y 11 años podrán aplicarse una dosis de refuerzo.

Today, we amended the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, authorizing the use of a single booster dose for administration to children 5-11 at least five months after completion of a primary series with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/2PNNFPqAwe pic.twitter.com/khpG0DLou3

— U.S. FDA (@US_FDA) May 17, 2022