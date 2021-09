Covid-19 suma más víctimas en Florida: 54 maestros y 9 alumnos

Miami, Fl.- Cerca de 142.000 niños en edad escolar en Florida han dado positivo de la covid-19 desde agosto pasado. Mientras que 9 menores y 54 maestros han fallecido desde julio debido a la enfermedad, según un informe actualizado de la Florida Education Association (FEA).

Asimismo, la FEA destacó en su informe la parcialidad de las cifras debido a huecos de información, desinformación, medidas contradictorias de los diferentes gobiernos e incluso la “mordaza” a la publicación de los datos.

Por su parte, el Informe de Escuelas Seguras reseña que 31 escuelas han tenido que cerrar completamente. Esto, desde que reabrieron el pasado 10 de agosto debido a la explosión de casos y hospitalizaciones en Florida.

Además, los datos federales divulgados este lunes dan cuenta de 13.773 personas hospitalizadas debido a la enfermedad, 3.223 de ellas en las unidades de cuidados intensivos.

Florida saw an additional 35,087 Covid cases in children under the age of 16 this week, an average of 5,012 new cases a day.

While this number is still far too high, there has been a decrease in the 7-day average of new cases.

See more here: https://t.co/1QxugknIoy pic.twitter.com/c6YRf4Ll03

— Florida Education Association (@FloridaEA) September 3, 2021