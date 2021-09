Evento “Walk to End Alzheimer’s” tiene fecha: 19 de septiembre

Mishawaka, Indiana.- La Caminata para Acabar con el Alzheimer se lleva a cabo anualmente en más de 600 comunidades en todo el país. Como todos los años, estos fondos recaudados son destinados para la atención, apoyo e investigación de la Asociación de Alzheimer.

Según el sitio web, Alzheimer’s Association Walk to End, “La Caminata para acabar con la enfermedad de Alzheimer’s Association está llena de flores. Cada una llevada por alguien comprometido con acabar con esta enfermedad”.

De igual manera, la web expresó, “Porque como las flores, nuestros participantes no se detienen cuando algo se interpone en su camino. Siguen recaudando fondos y creando conciencia para un gran avance en la lucha contra el Alzheimer y todas las demás demencias”.

Al mismo tiempo, la Caminata para Acabar con el Alzheimer se llevará a cabo el domingo por la tarde en Sucks Lake.

Now through Sept. 25, @cvspharmacy customers can make a donation to the Alzheimer’s Association in stores or online. Support our efforts to help create a future without Alzheimer’s and all other dementia. https://t.co/4S6hKhAii7 #ENDALZ pic.twitter.com/B7lXZaniaf

— Alzheimer's Association (@alzassociation) September 7, 2021