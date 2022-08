Nuevo virus tipo Henipavirus descubierto en China

Charlotte, NC.- Un equipo de científicos detectó 35 contagios en humanos de un nuevo virus de origen animal, del género Henipavirus que por el momento es bastante desconocido, el hallazgo se realizó en dos provincias chinas.

En este sentido, el catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas González opinó sobre el nuevo virus. Inmediatamente, recomendó estar alerta a los antecedentes, ya que hay otros Henipavirus caracterizados por sus diversas manifestaciones clínicas.

Ver más: Emergencia Sanitaria Nacional por brote de viruela del mono

Recientemente, el 4 de agosto la revista científica The New England Journal of Medicine, hizo público un estudio donde se describió la infección de estas 35 personas por un tipo de Henipavirus. Inmediatamente, los medios internacionales regaron la noticia.

Langya (LayV): el nuevo virus detectado en China. Un tipo Henipavirus del que poco se conoce

En este sentido, el científico Rivas subrayó, «La muestra, 35 pacientes, es muy pequeña, por eso hay que ser cautelosos con las conclusiones. No obstante, es probable que hayan existido y existan hoy más infectados».

Además se puntualizó que, los contagios se produjeron en las provincias, Henan y Shandong. Por el momento, este nuevo virus se bautizó como Langya (LayV), y ninguno de los afectados padece consecuencias graves y no están relacionados entre sí; por lo que se desvanece la opción de contagio de humano a humano.

Se sabe que el equipo de investigación identificó un nuevo virus, relacionado a un tipo de Henipavirus, mientras hacía una jornada de vigilancia de pacientes que se pasearon por tres hospitales entre abril de 2018 y agosto de 2021. Los mismos coincidían con síntomas de fiebre.

Ver más: OPS pide acceso a la vacuna contra el Monkeypox

Por ahora, los síntomas detectados del LayV incluyen fiebre, náuseas, vómitos, tos, dolor de cabeza, cansancio y deterioro hepático y renal. Además, se informó que no existe tratamiento específico contra este tipo de virus zoonótico.

Video: Aumentan a 53 los casos de viruela del mono en NC