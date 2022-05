Un millón de muertes por covid-19

Charlotte, NC.- Expertos de la salud informaron que Estados Unidos, esta semana, superó el millón de muertes por covid-19, tratándose de una escala de pérdidas que era «impensable», a pesar de contar con una de las cifras más altas de contagiados del mundo.

Si bien es cierto que las muertes por covid-19 se han ralentizado en las últimas semanas, también es cierto que al menos 360 personas siguen falleciendo cada día, de acuerdo con cifras oficiales.

Ver más: Moderna camino a administrar vacuna a menores de 6 años

Por su parte, el número de fallecidos por covid-19 es equivalente a la población de San José, California; considerada la décima ciudad más grande de EE. UU.

En este sentido, el Dr. Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, precisó que, «el hecho de que tantos hayan muerto sigue siendo espantoso».

The total number of deaths associated with #COVID19 worldwide from 2020-2021 may be closer to 14.9 million: New estimates by WHO & @UNDESA.

That’s 9.5 million more deaths than reported https://t.co/qDvaA6t5KZ #HealthData pic.twitter.com/ZjABJzlgiZ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2022