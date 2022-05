Vacuna J&J presenta riesgo de trombosis

Washington, DC.- La vacuna monodosis contra el covid-19 de Johnson & Johnson fue limitada, este jueves, en Estados Unidos por la U.S Food & Drug Administration (FDA), tras presentar riesgos de trombosis o coágulos sanguíneos raros y graves.

En un comunicado, la FDA precisó que la autorización de emergencia de la vacuna J&J será restringida. Inicialmente será restringida a los mayores de 18 años, para quienes no hay otra vacuna, no sean apropiadas o no quieran recibir otra vacuna.

El riesgo se debe al desarrollo de coágulos raros y peligrosos, llamados trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés), luego de administrada la vacuna.

Peter Marks, director del centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, detalló, «Hemos estado siguiendo de cerca la vacuna y la aparición de TTS. Tras su inoculación y utilizado la información actualizada de nuestros servicios de seguridad para revisar la autorización de emergencia«.

Today, we limited the authorized use of the Janssen #COVID19 Vaccine to those 18+ for whom other auth/approved vaccines are not accessible or clinically appropriate, & to those who elect Janssen because they would otherwise not receive a COVID vaccine. https://t.co/L9JUsP67Pm pic.twitter.com/HvHiIDqJKZ

— U.S. FDA (@US_FDA) May 5, 2022