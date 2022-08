Nueva York detectó transmisión local de polio

Nueva York, NY.- Las autoridades de Nueva York instaron a la población a vacunarse debido a que detectaron el virus de la poliomielitis, mejor conocido como la polio, en las cloacas de la ciudad de Nueva York, lo que «sugiere (que ha habido) transmisión local».

El condado de Rockland, un área de la ciudad de Nueva York fue donde se encontró el primer caso de polio en Estados Unidos a finales del mes de julio. Posteriormente, se detectó el virus en las aguas residuales.

Ver más: OPS pide acceso a la vacuna contra el Monkeypox

Ashwin Vasan, commissioner, MD, PhD precisó que «la polio está circulando» en la comunidad. Por esta razón, es imperativo que los niños sean vacunados, además de aquellos adultos que no están protegidos o no cuentan con el esquema completo de vacunación.

En este sentido, Vasan agregó, «La polio puede llevar a una parálisis e incluso a la muerte. Instamos a los neoyorquinos no vacunados a vacunarse ya«. A su vez añadió que la reaparición de la polio supone una «llamada de atención».

The risk to New Yorkers is real but the defense is so simple – get vaccinated against polio. With polio circulating in our communities there is simply nothing more essential than vaccinating our children to protect them from this virus. https://t.co/TgXjMACrLZ

— Commissioner Ashwin Vasan, MD, PhD (@NYCHealthCommr) August 12, 2022