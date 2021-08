Maestros obligados a vacunarse en California

Los Ángeles, CA.- El estado de California anunció, este miércoles, que exigirá a los maestros y a los empleados de las escuelas que se vacunen contra la covid-19. En su defecto, pedirá pruebas para detectar el coronavirus al menos una vez a la semana.

Con esta medida, California se convirtió en el primer estado de EE. UU. en exigir a los trabajadores escolares vacunas o pruebas.

Por su parte, el gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom, aseguró que esta medida busca dar “seguridad” a los padres de que los niños estarán a salvo en el retorno presencial a las aulas.

Gov. Gavin Newsom (D-CA) announces California will be the first state to require all school staff be vaccinated or tested weekly. pic.twitter.com/c5I5w2RKbR

— The Recount (@therecount) August 11, 2021