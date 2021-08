De Blasio anuncia que NY exigirá comprobante de vacunación

Nueva York, NY.- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que mostrar prueba de vacunación será necesario para ingresar en restaurantes, gimnasios y actividades en interiores.

Como parte de la iniciativa, la ciudad está creando el “Key to NYC Pass” para proporcionar prueba de vacunación a los trabajadores y clientes en gimnasios, restaurantes y lugares de entretenimiento, dijo el alcalde.

Informó que dentro de poco se emitirán las órdenes ejecutivas de parte de la Alcaldía y el Departamento de Salud para hacer oficial esta disposición.

Por su parte, detalló que esta iniciativa iniciará a partir del 16 de agosto y será supervisada el 13 de septiembre. Lo que permitirá a los neoyorquinos ajustarse a la nueva medida.

Join us live at City Hall for a major announcement on how New York City will lead the way in fighting back COVID and driving up vaccinations. https://t.co/MV5jan14NT

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 3, 2021