La OMS recomienda primera vacuna contra la malaria para niños

Nueva York, NY.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el miércoles la vacuna contra la malaria RTS,S/AS01, la primera contra esta enfermedad transmitida por un mosquito que mata a más de 400.000 personas al año, sobre todo a niños africanos.

Asimismo, esta enfermedad, de la que se tiene constancia desde la Antigüedad, se manifiesta a través de fiebre, dolores de cabeza y musculares. Además, son seguidos de otros síntomas cíclicos como escalofríos, subida de la temperatura corporal y sudoración.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó en un comunicado, «Es un momento histórico. La tan esperada vacuna contra la malaria para los niños es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y la lucha contra la malaria».

Por otro lado, agregó, «El uso de esta vacuna además de las herramientas existentes para prevenir la malaria podría salvar decenas de miles de vidas de menores cada año».

A child dies from #malaria every two minutes.

One death is one too many.

🚨 Today, WHO recommends RTS,S, a groundbreaking malaria vaccine, to reduce child illness & deaths in areas with moderate and high malaria transmission https://t.co/xSk58nTIV1#VaccinesWork pic.twitter.com/mSECLtRhQs

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 6, 2021