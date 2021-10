Pastilla de covid-19 de Merck reduce riesgo de muerte en un 50%

Kenilworth, NJ.- La empresa farmacéutica Merck indicó, este viernes, que su tratamiento oral ha reducido en alrededor del 50% el riesgo de hospitalización o muerte entre pacientes con covid-19, según los resultados de un estudio clínico.

Merck y Ridgeback Biotherapeutics, que desarrollaron el medicamento, solicitarán una autorización para uso en emergencia a las autoridades sanitarias de EE. UU. y pedirán permisos de comercialización en otras agencias regulatorias en el mundo.

Ver más: United Airlines convence a sus trabajadores de vacunarse

En su anuncio, Merck indicó que el análisis interino de los resultados en el uso del compuesto Molnupiravir mostró que el 7,3 % de los pacientes que recibieron el medicamento fueron hospitalizados dentro de los 29 días siguientes.

Asimismo, dentro de los 29 días de la prueba, el 14,1 % de los pacientes que recibieron un placebo, fueron hospitalizados o murieron.

Today we announced positive interim data for our investigational #COVID19 #antiviral treatment. Learn more about our latest news: https://t.co/v1DDAa4RjN $MRK pic.twitter.com/na2O4Y5N3D

Por su parte, no hubo muertes entre los pacientes que recibieron Molnupiravir, en tanto que murieron ocho pacientes del grupo que recibió un placebo. Añadiendo, “Si se autoriza el uso, Molnupiravir podría ser el primer medicamento antiviral de uso oral para la covid-19″.

Today's announcement to acquire @AcceleronPharma will build upon our proud legacy in cardiovascular disease. Hear more from our CEO & President Rob Davis and read more here: https://t.co/yAnYCiZzlm pic.twitter.com/PkCJt0DXtt

— Merck (@Merck) September 30, 2021