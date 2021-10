La FDA respalda un refuerzo de Moderna

Washington, DC.- Un panel de asesores de U.S. Food and Drugs Administration (FDA) voto unánimemente, a favor de recomendar un refuerzo de Moderna, para adultos mayores, con otros problemas de salud, con empleo o con situaciones de vida que incrementen su riesgo de contraer covid-19.

Como en comunicados anteriores, la recomendación no es vinculante pero representa un paso importante hacia la expansión de la campaña de refuerzo en todo el país para millones de estadounidenses más.

Por su parte, a muchas de las personas que recibieron sus primeras dos dosis de la vacuna de Pfizer, hace al menos hace seis meses, ya se les está administrando un refuerzo luego que la FDA autorizó su uso el mes pasado.

Con respecto a la dosis, la vacuna inicial de Moderna consiste en dos inyecciones de 100 microgramos cada una. Pero Moderna asegura que una sola inyección de 50 microgramos debería ser suficiente como refuerzo.

❓ If I had #COVID19, do I need a vaccine?

✔️ YES

💉 #FDAVaccineFacts: Get vaccinated regardless of whether you already had COVID-19. Experts do not yet know how long you are protected from getting sick again after recovering from #COVID19. https://t.co/dnjNMcNHkV pic.twitter.com/Bnh5qFNPxk

— U.S. FDA (@US_FDA) October 15, 2021