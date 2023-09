FDA emite advertencia a fabricantes de fórmula infantil

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) emitió cartas de advertencia a tres fabricantes de fórmula infantil como parte del compromiso consecutivo de la agencia que tiene el propósito de mejorar la supervisión normativa para garantizar la producción de fórmula infantil en las mejores condiciones.

Estas cartas enviadas por la FDA son una clara advertencia a las violaciones de la ley Federal Food, Drug, and Cosmetic (FDCA), y algunas regulaciones de la fórmula infantil de la FDA.

Los tres fabricantes que recibieron estas cartas fueron: ByHeart Inc., Mead Johnson Nutrition y Perrigo Wisconsin, LLC. El incentivo de la FDA nace por observaciones de inspección en cada uno de los fabricantes, en distintas fechas: diciembre de 2022, febrero de 2023 y marzo de 2023.

Por el momento, la FDA no aconseja a los padres y cuidadores desechar o evitar comprar ninguna fórmula infantil y menos en este momento. Del mismo modo, la FDA desconoce de algún producto distribuido donde se haya confirmado la contaminación.

Today we issued warning letters to three infant formula manufacturers, as part of the agency’s ongoing commitment to enhance regulatory oversight to help ensure that the industry is producing infant formula under the safest conditions possible. https://t.co/jWbjtTdzF6 pic.twitter.com/zcQ8C2j1lE

— U.S. FDA (@US_FDA) August 30, 2023