EE. UU., nombrará los 10 medicamentos para debatir los precios de Medicare

Washington, DC.- Se tiene previsto que la administración Biden publique el martes 29 de agosto su lista de 10 medicamentos recetados, que entrarán a las primeras negociaciones de precios del programa de salud, Medicare que ofrece cobertura a 66 millones de estadounidenses.

En este sentido, la Inflation Reduction Law (IRA), firmada por el presidente Biden que fue promulgada en el 2022, permite que el programa Medicare, para estadounidenses de 65 años o más, debate sobre los precios de los medicamentos más caros.

Los nuevos precios entrarán en vigor para el 2026. Al mismo tiempo, el programa pretende ahorrar unos $25.000 al año en precios de medicamentos para el 2031.

Por el momento, los analistas esperan que estos medicamentos en la lista incluya el medicamento para diabetes Januvia de Merck & Co.; el anticoagulante Eliquis de Bristol Myers Squibb y Pfizer; y el tratamiento para la leucemia de AbbVie, Imbruvica.

No senior should have to overpay for life-saving drugs to pad Big Pharma’s pockets.

My Administration is announcing the first 10 Medicare Part D drugs selected for price negotiation.

We're ending the days of deciding between buying your medicine or putting food on the table. pic.twitter.com/oEMkaXAjWb

— President Biden (@POTUS) August 29, 2023