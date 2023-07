FDA aprueba «Opill»: primera pastilla anticonceptiva sin receta médica

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó, el jueves 13 de julio la primera pastilla anticonceptiva, llamada «Opill», que se podrá comprar sin receta médica en Estados Unidos, lo que permitirá el acceso a millones de personas.

La Dra. Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, resaltó que la pastilla es «segura» y “más efectiva» que otros métodos anticonceptivos sin receta.

De acuerdo al comunicado de la FDA, el anticonceptivo podrá comprarse en diferentes tipos de comercios. Ya sea desde farmacias hasta algunas tiendas de alimentación, como también por Internet.

Por el momento, tanto la fecha de comercialización como el precio serán determinados por el fabricante de la pastilla Opill.

