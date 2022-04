Nuevo mandato extiende el uso de mascarillas

Nueva York, NY.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), anunciaron que el uso de mascarillas se extenderá por otros 15 días, y aplicará para aquellas personas que viajen a bordo de aviones, trenes y transporte público en Estados Unidos.

Además, se aclaró que el mandato estará vigente hasta el 3 de mayo. Esto, en parte por el aumento en Estados Unidos de la propagación de la variante BA.2.

Lo propio hizo la Transportation Security Administration (TSA), que alertó que extenderá el mandato por 15 días.

En este sentido, la TSA, informó, “Los CDC continúan monitoreando la propagación de la variante ómicron del covid-19, especialmente la subvariante BA.2 que ahora representa más del 85% de los casos en Estados Unidos”.

BREAKING NEWS: TSA extends face mask requirement through May 3, 2022. TSA will extend the Security Directives and Emergency Amendment requiring mask use on public transportation and transportation hubs for 15 days through May 3, 2022. https://t.co/rY9W7Xkvcb pic.twitter.com/7cZ2stanEF

Por su parte, los CDC también explicaron, «Desde principios de abril de 2022, ha habido aumentos en el promedio móvil de 7 días de casos de covid-19 en Estados Unidos… La TSA continuará coordinándose estrechamente con los CDC y comunicará al público cualquier cambio en este requisito».

As of April 11, 2022, national forecasts predict 1,200–3,500 new #COVID19 deaths will likely be reported during the week ending May 7. That would bring the projected total number of U.S. deaths to 993,000–1,001,000. More: https://t.co/rcqjOX3Ypl. pic.twitter.com/Ip5hzTwANA

— CDC (@CDCgov) April 13, 2022