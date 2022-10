FDA aprueba medicamento para esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Nueva York, NY.- Amylyx Pharmaceuticals Inc (AMLX.O) estableció, este viernes, el precio de Relyvrio su fármaco aprobado, recientemente, para tratar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en unos $158.000 al año en Estados Unidos.

El medicamento Relyvrio fue aprobado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), el jueves, para convertirse en el tercer tratamiento para la ELA en recibir la aprobación del regulador luego de Radicava, de la firma japonesa Mitsubishi Tanabe.

Este último, con un precio de $170.000 al año, además de autorizar el medicamento genérico Riluzol. Así pues Amylyx fijó el precio del medicamento orbitando los $12.500 por receta de 28 días, de acuerdo con Margaret Olinger, directora comercial.

Asimismo, la compañía tiene planeado proporcionar este fármaco sin costo alguno, a los pacientes de Estados Unidos, que no cuentan con un seguro, en su defecto tienen un seguro insuficiente o si cuentan con algunas condiciones.

