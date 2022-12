Fármaco experimental frena deterioro cognitivo del alzheimer

Washington, DC.- Un ensayo clínico determinó que un nuevo fármaco ralentiza el deterioro cognitivo del alzheimer, pese a que podría producir graves efectos secundarios, de acuerdo con la publicación de la revista especializada New England Journal of Medicine, en su edición de este miércoles 31 de noviembre.

El estudio analizó a por lo menos, 1.800 personas durante 18 meses. A estos pacientes se les administró lecanemab; un fármaco desarrollado por el grupo nipón Eisai y el grupo de Estados Unidos Biogen.

De modo que, estos 1.800 pacientes de alzheimer confirmaron una reducción del 27% del deterioro cognitivo de pacientes que fueron tratados con el fármaco lecanemab. Sin embargo, para finales de septiembre ya se hablaba de esta mejora «estadísticamente significativa».

Por el contrario a la reducción del deterioro cognitivo hubo un 17.3% de pacientes que sufrieron graves efectos secundarios como hemorragias cerebrales en comparación al 9% de los pacientes del grupo placebo.

