Estados Unidos superó los 800.000 muertos por covid-19

Washington, DC.- La Universidad Johns Hopkins informó, este martes, que Estados Unidos, es el país más afectado por el coronavirus, superando los 800.000 muertos por covid-19.

Asimismo, Estados Unidos también llegó a los 50 millones de contagiados, lo que representa un 15% de su población. Estas cifras sigue subiendo proporcionalmente a la robusta campaña de vacunación encabezada por la administración Biden.

Ver más: Gotas Vuity contra la presbicia aprobadas por la FDA

Según cifras oficiales de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el 72,2% de la población ya recibió la primera dosis. Al mismo tiempo, el 61% está completamente inmunizado, y solo el 27,2 % se le administró la dosis de refuerzo.

"Covid-19 becoming a milder disease is not a decision the virus will make," writes virologist @andrewpekosz.

"It’s a decision that all of us can make if we take advantage of the vaccines that can control spread and reduce the burden of this disease." https://t.co/dzCQZSYzFk

— Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) December 13, 2021