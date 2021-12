Gotas Vuity contra la presbicia aprobadas por la FDA

Lake Bluff, IL.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó las nuevas gotas para los ojos Vuity, elaboradas por la biofarmacéutica AbbVie, que tienen como objetivo principal reducir la presbicia.

De esta manera, las gotas para los ojos Vuity llegan al mercado estadounidense este diciembre, luego del visto bueno de las FDA. Lo que podría representar un paso agigantado en lo que respecta a tecnología ocular.

Ver más: Los CDC aprueban tercera vacuna en adolescentes

Se considera que más de 128 millones de estadounidenses sufren de algún grado de presbicia, sobre todo, aquellos mayores a los 40 años. Esta condición es mejor conocida como «vista cansada» y limita la lectura de cerca.

Según el fabricante de estas gotas, Vuity tarda 15 minutos en hacer efecto. Además, se especificó que cada aplicación tiene una duración de seis horas después de entrar en contacto con el ojo.

Why is failure the key to success? @voxdotcom and AbbVie scientists explain why trial and error is essential to developing new #medicines. More: https://t.co/vw8e4lu1fY #research #development pic.twitter.com/zX8vEHvORN

— AbbVie (@abbvie) December 14, 2021