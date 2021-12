Los CDC aprueban tercera vacuna en adolescentes

Atlanta, GA.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aprobaron, este jueves, una tercera vacuna o vacuna de refuerzo, de la farmacéutica Pfizer contra el covid01-19 para adolescentes.

Esta aprobación de la directora de la CDC, la Dra. Rochelle Walensky, se da inmediatamente a la autorización de la Food and Drug Administration (FDA) de la tercera dosis al mismo grupo de edad.

Ver más: Estudio de Pfizer sugiere tercera dosis contra variante ómicron

Por su parte, la Dra. Walensky argumentó, «Aunque no tenemos todas las respuestas sobre ómicron, los datos iniciales sugieren que la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 ayuda a ampliar y fortalecer la protección contra ésta y otras variantes».

Today, we amended the EUAs for the Moderna & Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines authorizing use of a single booster dose to be administered to those 18+ years old after completion of a primary vax series with any FDA-authorized/approved #COVID19 vaccine. https://t.co/BpITYtl90d pic.twitter.com/r49GJj5Opo

— U.S. FDA (@US_FDA) November 19, 2021