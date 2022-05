El futuro pospandemia de la salud digital

Ciudad de México, México.- Un especialista mexicano anunció que la salud digital o digitalización de la salud viene empujando a una conexión más rápida, eficaz y segura entre los especialistas médicos y los pacientes.

Además, aseguró que esta tendencia seguirá ejerciendo transformaciones en los modelos de atención pospandemia. Así lo precisó Enrique Culebro, fundador y director general en Central Media, en su participación en la Cumbre de Excelencia Médica Amgen (Cema) 2022.

En este sentido, el mercadólogo Culebro de una de las primeras agencias digitales de México, aseguró, «Ha habido una disrupción digital en la industria médica con la pandemia. Ya la hubo en entretenimiento, movilidad, comercio electrónico y ahora le toca a la salud».

La salud digital apunta a crecer en un mundo pospandemia

A propósito del tema, el mercadólogo explicó que la pandemia llegó al mundo para quebrar los esquemas en el campo de la salud digital. Esto, porque hoy muchas personas decidieron usar la tecnología como una herramienta para conocer y atender sus necesidades.

De esta manera, Culebro afirmó, «Hay un incremento en México en la búsqueda en internet sobre temas de salud y de tráfico de los sitios que hablan sobre ello; específicamente en temas oncológicos».

Asimismo, resaltó qué de acuerdo con un estudio sobre los hábitos de los médicos en Internet en México, que se realizó en abril de 2021; entre el 38% y el 40% de los pacientes en México, confesaron haber hecho alguna consulta virtual con sus médico, dejando «la idea de satisfacción rebasa el 90 %”.

Para concluir enfatizó que hasta ahora los pagos de servicios no se han estandarizado. A esto añadió, «habrá pacientes que no paguen o que el propio médico no aplique honorarios. Así surgirán plataformas que ofrezcan servicios de salud sin poder saber cómo homologar los precios o pagar lo justo a los doctores».

