EE. UU. aprueba tercera dosis Pfizer para mayores de 65 años

Nueva York, NY.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA)., autorizó, este miércoles, una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los mayores de 65 años y también para mayores de edad en riesgo de salud y expuestos a la covid-19.

Esta decisión de la FDA llega en pleno debate en Estados Unidos sobre la necesidad de administrar una tercera dosis a toda su población y a nivel mundial sobre la idoneidad de hacerlo mientras otros países aún no tienen suficientes vacunas.

Según especificaciones del FDA, señalo que este último grupo de personas especialmente expuestas consiste en: los trabajadores de la salud, profesores, cuidadores, empleados de supermercados, personas sin hogar y privadas de libertad.

Por su parte, en un comunicado directora del organismo, Janet Woodcockla, “La decisión de hoy demuestra que la ciencia y los datos actualmente disponibles siguen guiando la toma de decisiones de la FDA. Para las vacunas contra la covid-19 durante esta pandemia”.

