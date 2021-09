EE. UU., comprará 500 millones de vacunas Pfizer para donarlas

Washington, DC.- El presidente Biden, anunciará, este miércoles, que su Administración está negociando la compra de 500 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer contra la covid-19.

Según, dos altas funcionarias de su Administración, esta adquisición tiene como objetivo ser donadas a países de “ingresos bajos y medios”.

Las portavoces en una llamada telefónica declararon que, el anuncio lo hará Biden. Durante una cumbre global sobre la pandemia que liderará de forma virtual al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hasta este momento, Estados Unidos se ha comprometido a donar más de 600 millones dosis. Entre ellas 500 millones de Pfizer destinadas a 100 países de ingresos bajos.

