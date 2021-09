Pfizer anuncia efectividad de vacuna en niños de 5 y 11 años

Nueva York, NY.- Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, anunciaron, este lunes, que su vacuna es eficaz para los niños de cinco a 11 años, según las últimas pruebas clínicas realizadas sobre este grupo etario.

El mismo anuncio indica que, el medicamento habría generado una “robusta” y segura respuesta de anticuerpos. Lo que acerca la posibilidad de un suero infantil disponible para el mes de octubre, al menos en Estados Unidos.

Actualmente, esta misma vacuna ya está disponible para los mayores de 12 años. Pero ahora que los niños han vuelto al colegio y que la variante Delta, y ahora la variante Mu, siguen creciendo, muchos padres esperan ansiosamente las vacunas para sus hijos más pequeños.

En un comunicado de prensa Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer, expresó, “Desde el mes de julio, los casos pediátricos de covid-19 han aumentado en un 240% en EE. UU., lo que subraya la necesidad de salud pública de la vacunación”.

