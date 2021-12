El Dr. Fauci advierte que algunas pruebas caseras pueden no detectar la variante ómicron

Nueva York, NY. – El Dr. Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) desde 1984, advirtió que algunas pruebas caseras de covid-19 podrían no detectar la variante ómicron.

El Dr. Anthony Stephen Fauci, quien es el principal asesor médico del presidente Biden, habló sobre las variantes del covid-19, en Estados Unidos.

Asimismo, el Dr. Fauci aseguró que la variante delta sigue siendo la más común en el país, pero la nueva variante ómicron, puede representan grandes desafíos.

At the @USCCFoundation's #PathForward event this week, our President and CEO @SuzanneUSCC discussed the progression of the #Omicron variant and vaccine boosters with Dr. Fauci. ICYMI, here's a recap of what he had to say: https://t.co/tj1b4PeO5V

— U.S. Chamber (@USChamber) December 17, 2021