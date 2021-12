Nueva York, NY.- La farmacéutica Pfizer anunció su pronóstico sobre la fecha tentativa para el fin de la pandemia a raíz del covid-19, y aseguró que no será sino hasta el 2024.

Asimismo, resaltó los graves retrasos en materia de vacunación de la población mundial. Además, de aparición de nuevas cepas, y la necesidad de la recuperación económica de las naciones.

Por su parte, el director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, explicó en una ponencia a inversores de la farmacéutica que, se prevé que algunas regiones continúen en la ola pandémica, por lo menos, durante uno o dos años más.

Por el contrario, en otras regiones el contexto se reducirá a «endemia» registrando números de casos más bajos de contagios y fallecidos. Permitiendo al mismo tiempo, un regreso a la «nueva normalidad» con mayor anticipación que el resto, permitiendo abrirse paso a mercados y nichos rentables.

A new primary endpoint of self-reported, sustained alleviation of all symptoms was not met in interim analyses. However, there was a notable decrease in viral load suggesting robust activity against SARS-CoV-2 & the strongest viral load reduction to date in an oral COVID-19 agent

