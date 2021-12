Washington, DC.- La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, este viernes, restableció el mandato de vacunas para que grandes empresas garanticen las vacunas anticovid a sus empleados, gracias a un mandato del presidente Biden.

Por su parte, esta misma medida fue suspendida en la corte en noviembre, sin embargo, Biden había establecido el 4 de enero de 2022, como fecha límite para que las empresas, con más de 100 empleados, vacunaran a sus empleados.

De esta manera, el fallo de la corte de apelaciones elimina una suspensión anterior, lo que permite que la orden de vacunas avance. Sin embargo, es probable que la decisión se escale a la Corte Suprema.

Asimismo, la jueza Jane Stranch no se pronunció sobre el mérito último de la orden. Pero dictaminó que tenía el potencial de ser considerada válida para proteger a los trabajadores estadounidenses del coronavirus.

