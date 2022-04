Calidad del aire no mejoró en pandemia, según estudio del ALA

Washington, DC.- El informe «Estados del aire», divulgado por la American Lung Association (ALA), concluyó que la calidad del aire no mejoró durante la pandemia, y unas 9 millones de personas fueron afectadas por partículas mortales, lo que afecta en un 61% más a las minorías.

Además el informe de ALA precisó que más de 137 millones de personas están expuestas a niveles insalubres de polución del aire solo en Estados Unidos.

A propósito de estas cifras, Erick Fernández y García, profesor de pediatría en la University of California, resaltó, «Casi nueve millones de personas más que en el informe del año pasado se vieron afectadas por la contaminación con partículas peligrosas».

Asimismo, el ALA ensambla una hoja de calificación anual, inherente a la calidad del aire que pasa por tres aspectos:

Just released! Our 2022 #StateOfTheAir report tracks & grades Americans’ exposure to unhealthy levels of ground-level ozone air pollution, and short-term spikes and annual averages of particle pollution, over a 3-year period. Learn more: https://t.co/viZps4F98t pic.twitter.com/QKpsppQXXy

En este sentido, Harold Wimmer, presidente de ALA precisó que las comunidades discriminadas por su etnia o raza, sufren desproporcionadamente las consecuencias de la exposición al aire insalubre.

