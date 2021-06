CDC lanza un chat de WhatsApp en español

Washington, DC.- CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) anunció, este lunes, que en asociación con WhatsApp, lanzan un chat en español sobre la vacuna del COVID-19.

Con esta iniciativa el Gobierno busca minimizar, algunas campañas de desinformación sobre la vacuna, con la que la comunidad latina en EE. UU, ha sido bombardeada.

Hasta el 14 de junio, solo el 36% de los latinos había recibido al menos una dosis de la vacuna en comparación con el 45% de los estadounidense.

Entonces, el Gobierno federal para mitigar esta situación, está buscando contraatacar al asociarse con WhatsApp y proporcionarle información correcta a quienes hablan español en Estados Unidos.

El chat se llama “Mi Chat Sobre Vacunas COVID” y ya está en disponible

El Departamento de Salud está colaborando con Facebook, la empresa dueña de WhatsApp. Esto, como parte del Mes Nacional de Acción, una iniciativa del Gobierno. Campaña, que tiene como objetivo que el 70% de los adultos en Estados Unidos reciba al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes del 4 de julio.

Según un comunicado de prensa, el objetivo de este chat es, “ayudar a las comunidades de habla hispana a vacunarse contra el COVID-19”.

Se puede acceder al chat escaneando un código de QR o haciendo clic en un enlace.

Después de que el usuario responde “hola”, aparece un menú de opciones con sitios de vacunación cercanos. También, aparecerá información sobre el transporte hacia y desde allí y respuestas a las preguntas más frecuentes.

El servicio de información es parte de la campaña federal de We can do this, o Lo podemos lograr.

El viernes, el presidente, Joe Biden, celebró haber alcanzado los 300 millones de vacunas en sus primeros 150 días en el cargo. Pero a más dos semanas para la meta final, será difícil alcanzar su objetivo de vacunar al 70% del país.

Hasta el domingo, el 65% de los adultos en todo el país había recibido al menos una dosis de la vacuna.

