Nueva versión de vacuna de Moderna más efectiva

Nueva York, NY.- La farmacéutica Moderna precisó que tiene una nueva versión de la vacuna contra el covid-19, en fase de estudio que podría generar mayor respuesta inmunitaria contra las variantes recientes en comparación con las otras vacunas aprobadas.

En un comunicado, la empresa norteamericana Moderna, precisó que la versión de prueba, mRNA-1273.211, generó una mayor respuesta inmunitaria contra las variantes beta, delta y ómicron.

En este sentido, la inmunización de esta versión fue probada en 300 pacientes. Además, fue aplicada en dosis de refuerzo; 50 microgramos. En cuanto a los tiempos, se dijo, «durante seis meses después de la administración contra las variantes beta y ómicron».

Al mismo tiempo, la firma confirmó que, según conclusiones preliminares, esta versión generó una respuesta inmunitaria mejor que la actual. La particularidad de esta versión es que combina es suero de la vacuna original con un suero específico contra la variante beta.

