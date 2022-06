Brote de Hepatitis A vinculado a lotes de fresas en EE. UU.

Charlotte, NC.- Investigan un posible vínculo entre un brote de hepatitis A y las fresas orgánicas frescas de marca Fresh Kampo y HEB, compradas entre el 5 de marzo y el 25 de abril, así los precisó la U.S. Food & Drug Administration (FDA),

También se advirtió que estas frutas se distribuían en todo Estados Unidos, donde se comercializan en varios minoristas. Se incluyen los minoristas Aldi, HEB, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe’s, Walmart, Weis Markets y WinCo Foods.

Ver más: CDC investiga casos de hepatitis infantil grave en 25 estados

De esta manera, la FDA señaló que estos lotes de fresas, posiblemente, ya superaron su vida útil. Sin embargo, subrayó que los consumidores que las congelaron para su consumo posterior se sugiere no ingerirlas.

En este sentido, la FDA explicó, «Si no estás seguro de qué marca compraste, cuándo compraste las fresas o dónde los hiciste antes de congelarlas, las frutas deben desecharse«.

The FDA, along with CDC, Canadian, state, and local partners are investigating a multistate outbreak of hepatitis A in the U.S. & Canada potentially linked to fresh organic strawberries branded as FreshKampo & HEB, purchased between March 5 & April 25. https://t.co/7eCsxY5Une pic.twitter.com/prtfw9UWQB

— U.S. FDA (@US_FDA) May 28, 2022