Estados de Estados Unidos relajan uso de mascarillas

Washington, DC.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, levantó el mandato del uso de mascarillas obligatorio en sitios cerrados, argumentando «el progreso tremendo», en la disminución generalizada de contagios de la variante ómicron, lo que le permite a Nueva York entrar en, «una nueva fase».

Esta decisión solo demuestra el cúmulo de estados de Estados Unidos que están relajando sus medidas, sobre todo, el uso de la mascarilla obligatoria. Sin embargo, la administración Biden se mostró dubitativo sobre estas decisiones.

Al mismo tiempo, la gobernadora ofreció datos donde se comprobó las caídas en las hospitalizaciones un 63%, desde el 12 de enero hasta este 9 de febrero. Lo que acarrea un gran voto de confianza al momento de tomar la decisión.

En la actualidad la obligatoriedad del uso de mascarilla está vigente en todo tipo de espacios cerrados en el estado de Nueva York. Esto incluye transporte público, empresas privadas y comercios.

Vaccine Update:

-95%+ of adult New Yorkers have at least one dose (CDC)

-88.0% of New Yorkers have at least one dose (CDC)

-74.6% of New Yorkers have completed their vaccine series (CDC)

-47,254 doses administered in last 24 hrs

-24,598 boosters administered in last 24 hrs pic.twitter.com/K8LGklgF77

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 9, 2022