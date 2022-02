Norteamericanos llamados a abandonar Bielorrusia «inmediatamente»

Washington, DC.- El Departamento de Estado hizo un llamado a los norteamericanos en Bielorrusia, frontera con Ucrania, a que abandonen este país «inmediatamente», motivado a la gran presencia militar rusa en esta frontera, lo que podría representar un gran riesgo bélico.

En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió sobre una, “aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención. Y una inusual y preocupante concentración militar rusa a lo largo de la frontera de Bielorrusia con Ucrania”.

Al mismo tiempo, alertó a, “Los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia deben salir de inmediato por medios comerciales o privados”.

Aunado a esto, el Departamento de Estado también recordó que el pasado 31 de enero ordenó la salida de Bielorrusia de los familiares del cuerpo diplomático estadounidense de la embajada de Minsk.

.@StateDeptSpox discusses efforts to deter Russia and impose costs should military action move forward: “Whatever happens next, we are resolute in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and we will continue our assistance to the people of Ukraine.” pic.twitter.com/MEqn1tbSso

— Department of State (@StateDept) February 14, 2022