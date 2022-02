Invasión de Rusia a Ucrania es cuestión de «días»

En este sentido, Joe Biden señaló que Rusia, «no ha movido sus tropas hacia fuera, las está moviendo hacia dentro». Así pues, resaltó que Estados Unidos tiene sus razones para entender que los rusos aplican una operación de «bandera falsa». Una excusa para entrar al territorio de Ucrania.

De manera que, Biden continuó declarando sobre esta situación, lo que le aporta cierto interés e importancia, debido a que la mínima iniciativa bélica, puede traer consecuencias irreversibles. Así que, Biden dijo, «Cada indicación que tenemos muestra que se están preparando para entrar en Ucrania, para atacar a Ucrania».

