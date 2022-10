Sigue el conflicto: Vladimir Putin declara ley marcial en Kherson

Moscú, Rusia.- El presidente ruso, Vladimir Putin declara ley marcial en cuatro regiones reclamadas por Moscú, al tiempo que prepara una ofensiva para la región de Kherson, al sur de Ucrania, donde anunció la evacuación de 50.000 a 60.000 y la prohibición de entrada de civiles a la zona.

Estos anuncios del presidente Putin llegan en medio de una escalada de presión por una contraofensiva ucraniana con el objetivo de recuperar los territorios ocupados por las fuerzas invasoras de Rusia.

Por esta razón, Kherson es considerado un escenario para una dura batalla entre las fuerzas locales y las tropas invasoras, «en un futuro muy cercano». Este pronóstico nace también por la advertencia de una renovada ofensiva para frenar al Ejército de Ucrania y retener la posición rusa de la zona.

Inmediatamente al anuncio, el presidente Putin declaró la ley marcial en cuatro regiones de Ucrania; Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania; Kherson y Zaporizhia, en el sur. Esta ley marcial impone rígidas restricciones que limitan la libertad de movimiento y expresión, de reunión y manifestación o el derecho a la privacidad en las conversaciones.

In a late-night address posted on Telegram, Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov calls for people to "evacuate the city as quickly as possible" and says Ukraine "will begin an offensive on the city of Kherson very soon" pic.twitter.com/NBOvy1zJCo

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022