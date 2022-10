ONU también rechaza ataques aéreos a Ucrania

Kyiv, Ucrania.- Rusia hizo varios ataques aéreos generalizados a la capital de Ucrania, Kyiv, con misiles de crucero que impactaron en intersecciones concurridas por personas, parques y sitios turísticos en el centro de la capital ucraniana.

Por su parte, el presidente Vladimir Putin llamó a este ataque como una venganza, por la explosión del puente de Crimea. Considerado un punto de acceso clave para Rusia.

Estos ataques aéreos a Kyiv también se reportaron en Ternopil y Zhytomyr en el oeste de Ucrania, Dnipro y Kremenchuk en el centro de Ucrania, Zaporizhzhia en el sur y Kharkiv en el este.

En este sentido las autoridades ucranianas reportaron al menos 10 personas muertas y decenas de heridos. Al tiempo que muchos lugares del país quedaron sin electricidad. Previamente al bombardeo miles de residentes corrieron a los refugios antiaéreos por el aviso de las sirenas antiaéreas.

Thanked @antonioguterres for the strong condemnation of Russia's massive missile attack on 🇺🇦. Informed in detail about the scale & consequences of another Russia's bloody crime. We are unanimous – the world must react ASAP. Discussed the situation at ZNPP & the grain initiative

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022