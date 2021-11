Sebastián Piñera acusado por Pandora Papers antes de presidenciales en Chile

Santiago de Chile, Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este miércoles que el juicio político iniciado en su contra para destituirle por un escándalo financiero revelado en los Pandora Papers «se basa en hechos falsos» y declaró estar «muy confiado en que el Senado va a desecharlo».

Indicó en una rueda el mandatario chileno, «Estamos convencidos de que esta acusación no tiene ningún fundamento, ni en los hechos ni en el derecho. Después de una detenida lectura, hemos concluido que está basada en hechos falsos. Mañosamente relatados o en simples conjeturas».

Es la primera vez que Piñera se refiere al asunto, luego de que la madrugada del martes la Cámara de Diputados aprobara en una sesión de casi 24 horas que la acusación constitucional presentada por la oposición («impeachment» en Chile) avance al Senado. Siendo este, el órgano que se encargará de juzgarle y donde se requiere un quórum más alto de dos tercios.

El juicio político empezará a ser discutido el martes en el Senado. Apenas unos días antes de que Chile celebre el 21 de noviembre las elecciones más trascendentales de su historia reciente en las que se decidirá precisamente al sucesor de Piñera.

Al mismo tiempo agregó Piñera,»Esta acusación obedece al clima enrarecido de la política chilena. Que los chilenos pudieron observar en la larga noche en que se debatió esta acusación en el Congreso y que en nuestra opinión tiene un claro e injustificado interés electoral».

