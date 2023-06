Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia en julio

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, luego de que las instalaciones especiales de almacenamiento estén operativas entre el 7 y 8 de julio.

Este sería el primer movimiento nuclear de Moscú, fuera de Rusia, desde la caída de la Unión Soviética. No obstante, Putin ya había advertido un movimiento nuclear en Bielorrusia para el mes de marzo.

Ciertamente, esta es una clara advertencia a la alianza militar de la OTAN, encabezada por Estados Unidos, sobre todo, por el apoyo ofrecido sistemáticamente a Ucrania. Putin acusa a Estados Unidos de inyectar durante 15 meses armas a Ucrania con el propósito de debilitarla.

Sin embargo, los aliados de la OTAN insisten en que apoyarán a Ucrania, incluso extienden su compromiso de defensa durante el tiempo que sea necesario. Por el contrario, Putin ordenó a Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, «Todo va según lo planeado».

Russia will begin moving tactical nuclear weapons to Belarus next month, President Vladimir Putin tells his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko https://t.co/XhDPGJhv7o

— Bloomberg (@business) June 9, 2023