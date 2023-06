¿Quién destruyó la presa Nova Kakhovka en Ucrania?

Kherson, Ucrania.- La presa del río Dnipro, Nova Kakhovka, que separa las fuerzas de Rusia y las de Ucrania al sur del país invadido, fue parcialmente destruida lo que ha ocasionado una gran inundación que ha obligado a los aldeanos a huir.

Por una parte, está Ucrania que acusa a Rusia de volar intencionalmente la represa, considerado como un crimen de guerra deliberado. Por otro lado, el Kremlin responsabilizó a Ucrania de un autosaboteo, para distraer la atención de una fallida contraofensiva.

En medio de esta situación están fundamentados los Convenios de Ginebra que explícitamente prohíben atacar las represas. Debido a que, estas «obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas», son un gran peligro para los civiles tanto a corto como mediano y largo plazo.

Algunas horas después de la explosión que destrozó parcialmente los diques de la represa, el muelle de Dnipro había sido sumergido por el oleaje. Esto representa un nuevo desastre humanitario en el centro de la zona de guerra, transformando las líneas del frente.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023