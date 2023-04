Putin visitó el frente en Luhansk por primera vez en 14 meses

Bakhmut, Ucrania.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin visitó por primera vez en 14 meses, desde que inició la invasión de Ucrania, el frente en Luhansk al sureste de Ucrania donde visitó un cuartel general de la Guardia Nacional.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a las tropas en la ciudad de Avdiivka, a unos 70 km o 43 millas al suroeste de Bakhmut. Según su oficina, aquí fue informado del parte diario sobre el campo de batalla.

Mientras tanto, el presidente Putin escuchó los informes de los comandantes de las fuerzas aerotransportadas y del cuerpo del Ejército Dniéper. Además se reunió con altos oficiales que lo actualizaron sobre la situación en las zonas de Kherson y al sur de Zaporizhzhia.

En esta visita, ni el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ni el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov acompañaron al presidente ruso. Decisión que se basa en la seguridad, de acuerdo con información del Kremlin.

Every time there are doubts about the type of weapons for 🇺🇦, about the range or other characteristics – it means that 🇺🇦 soldiers are giving their lives so that we have this time. The time that is spent to convince so that the supply of the necessary weapons takes place. pic.twitter.com/0k9dMOZl1X

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2023