Japón activó advertencia para refugiarse tras posible impacto de misil

Tokio, Japón.- Corea del Norte disparó un misil balístico no especificado, el jueves 13 de abril, lo que obligó a Japón a emitir una advertencia para refugiarse, sobre todo a los residentes de la región Hokkaido, una de las principales islas de Japón ubicada al norte del país.

El Estado Mayor Conjunto de Seúl, haciendo referencia al cuerpo de agua, mejor conocido como el Mar de Japón, precisó, «Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado en el Mar del Este».

Ver más: Desfile militar nuclear de Corea del Norte alerta al mundo

Al Japón confirmar el lanzamiento pidió a los residentes de Hokkaido que evacuaran «de inmediato». Además instó a los residentes a buscar refugio en un edificio o bajo tierra. Advirtiendo que se esperaba que el misil hiciera contacto alrededor de las 8:00 am Hora Local (23.00 GMT).

No obstante, el mismo Estado Nipón corrigió la información y aseguró que este misil balístico lanzado por Corea del Norte no caería en su territorio. Por lo que la alarma fue desactivada y todo regresó a la normalidad.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) April 12, 2023